Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Verbund-Investition 04.06.2026 10:04:00

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 3 Jahren verloren

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Verbund-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.06.2023 wurden Verbund-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 68,05 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Verbund-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,470 Verbund-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,16 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 03.06.2026 auf 57,95 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,84 Prozent.

Verbund wurde am Markt mit 20,31 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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