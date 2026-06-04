ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Verbund-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.06.2023 wurden Verbund-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 68,05 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Verbund-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,470 Verbund-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,16 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 03.06.2026 auf 57,95 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,84 Prozent.

Verbund wurde am Markt mit 20,31 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at