ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Verbund-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Verbund-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Verbund-Aktie betrug an diesem Tag 64,80 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,543 Anteilen. Die gehaltenen Verbund-Papiere wären am 24.06.2026 84,49 EUR wert, da der Schlussstand 54,75 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,51 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Verbund belief sich zuletzt auf 19,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at