Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Rentable Verbund-Anlage?
|
25.06.2026 10:04:10
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Verbund-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Verbund-Aktie betrug an diesem Tag 64,80 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,543 Anteilen. Die gehaltenen Verbund-Papiere wären am 24.06.2026 84,49 EUR wert, da der Schlussstand 54,75 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,51 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Verbund belief sich zuletzt auf 19,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Verbund AG
|
24.06.26
|Wiener Börse-Handel ATX mittags schwächer (finanzen.at)
|
23.06.26
|Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
22.06.26
|Handel in Wien: Anleger lassen ATX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
22.06.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start in Rot (finanzen.at)
|
22.06.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
18.06.26
|Wiener Börse-Handel ATX in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AG
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Verbund Kauf
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|15.05.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Verbund Kauf
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|15.05.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Verbund Kauf
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|15.05.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Verbund Kauf
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|55,45
|1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.