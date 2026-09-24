ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verbund von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Verbund-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Verbund-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Verbund-Papier letztlich bei 79,20 EUR. Bei einem Verbund-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,626 Verbund-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,65 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 791,04 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 791,04 EUR, was einer negativen Performance von 20,90 Prozent entspricht.

Verbund erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at