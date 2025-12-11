ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Verbund gewesen.

Das Verbund-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71,65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Verbund-Aktie investiert, befänden sich nun 1,396 Verbund-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 86,11 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,89 Prozent verringert.

Der Marktwert von Verbund betrug jüngst 22,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at