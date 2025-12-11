Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Verbund-Investment im Blick
|
11.12.2025 10:03:31
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr eingebracht
Das Verbund-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71,65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Verbund-Aktie investiert, befänden sich nun 1,396 Verbund-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 86,11 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,89 Prozent verringert.
Der Marktwert von Verbund betrug jüngst 22,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Analysen zu Verbund AGmehr Analysen
|08.12.25
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|19.11.25
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|61,55
|-0,24%
