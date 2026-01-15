ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Verbund Aktie
Am 15.01.2023 wurde die Verbund-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 74,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,405 Verbund-Aktien. Die gehaltenen Verbund-Papiere wären am 14.01.2026 842,49 EUR wert, da der Schlussstand 62,85 EUR betrug. Mit einer Performance von -15,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Verbund jüngst 21,70 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
