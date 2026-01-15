Verbund Aktie

Performance im Blick 15.01.2026 10:03:27

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Verbund-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 15.01.2023 wurde die Verbund-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 74,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,405 Verbund-Aktien. Die gehaltenen Verbund-Papiere wären am 14.01.2026 842,49 EUR wert, da der Schlussstand 62,85 EUR betrug. Mit einer Performance von -15,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Verbund jüngst 21,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

