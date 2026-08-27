Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Verbund-Performance im Blick 27.08.2026 10:03:21

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Verbund-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Verbund-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 74,65 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,340 Verbund-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 78,90 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 26.08.2026 auf 58,90 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,10 Prozent eingebüßt.

Verbund markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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