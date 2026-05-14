Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Rentables Verbund-Investment?
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14.05.2026 10:03:37
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Die Verbund-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 73,25 EUR. Bei einem Verbund-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,365 Verbund-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 83,00 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 13.05.2026 auf 60,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,00 Prozent verringert.
Verbund wurde am Markt mit 20,88 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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