Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

Profitabler Verbund-Einstieg? 12.03.2026 10:03:19

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verbund von vor 3 Jahren bedeutet

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verbund von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Verbund-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Verbund-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Verbund-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 81,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Verbund-Aktie investiert, befänden sich nun 1,235 Verbund-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Verbund-Aktie auf 63,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,58 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,42 Prozent.

Der Börsenwert von Verbund belief sich zuletzt auf 22,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

Analysen zu Verbund AG

mehr Analysen
05.03.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
16.02.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
16.02.26 Verbund verkaufen UBS AG
21.01.26 Verbund neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
