Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Profitabler Verbund-Einstieg?
|
12.03.2026 10:03:19
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verbund von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Verbund-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Verbund-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 81,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Verbund-Aktie investiert, befänden sich nun 1,235 Verbund-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Verbund-Aktie auf 63,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,58 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,42 Prozent.
Der Börsenwert von Verbund belief sich zuletzt auf 22,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Analysen zu Verbund AG
|05.03.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
