Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Profitable Verbund-Anlage? 30.07.2026 10:03:24

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verbund von vor 3 Jahren bedeutet

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verbund von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Verbund gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Verbund-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 74,20 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 134,771 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 58,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 938,01 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,62 Prozent.

Verbund erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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