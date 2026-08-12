Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Vienna Insurance-Investition im Blick
|
12.08.2026 10:04:01
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Vienna Insurance-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vienna Insurance-Anteile bei 17,16 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vienna Insurance-Aktie investiert, befänden sich nun 58,275 Vienna Insurance-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 044,29 EUR, da sich der Wert einer Vienna Insurance-Aktie am 11.08.2026 auf 69,40 EUR belief. Damit wäre die Investition 304,43 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 9,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
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