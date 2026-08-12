ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vienna Insurance gewesen.

Die Vienna Insurance-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vienna Insurance-Anteile bei 17,16 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vienna Insurance-Aktie investiert, befänden sich nun 58,275 Vienna Insurance-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 044,29 EUR, da sich der Wert einer Vienna Insurance-Aktie am 11.08.2026 auf 69,40 EUR belief. Damit wäre die Investition 304,43 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 9,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at