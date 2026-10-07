Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Vienna Insurance-Anlage unter der Lupe 07.10.2026 10:03:42

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Vienna Insurance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Vienna Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,405 Vienna Insurance-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 354,05 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Papiers am 06.10.2026 auf 65,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 254,05 Prozent gestiegen.

Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 8,33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

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