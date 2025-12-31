Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Langfristige Performance
|
31.12.2025 10:04:40
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Vienna Insurance-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Vienna Insurance-Papier bei 25,29 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,954 Vienna Insurance-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Vienna Insurance-Papiers auf 67,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 265,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 165,72 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 8,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
