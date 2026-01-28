Vienna Insurance Aktie
28.01.2026 10:04:00
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Vienna Insurance-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,26 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Vienna Insurance-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,492 Vienna Insurance-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.01.2026 300,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 66,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 200,09 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 8,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
