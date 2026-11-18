So viel hätten Anleger mit einem frühen Vienna Insurance-Investment verdienen können.

Die Vienna Insurance-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,05 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,839 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vienna Insurance-Papiers auf 76,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 294,82 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 194,82 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Vienna Insurance betrug jüngst 10,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at