Vienna Insurance Aktie

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

Rentabler Vienna Insurance-Einstieg? 24.12.2025 10:03:46

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Vienna Insurance-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Vienna Insurance-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vienna Insurance-Aktie an diesem Tag 20,45 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 488,998 Vienna Insurance-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 273,84 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 222,74 Prozent angezogen.

Vienna Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

