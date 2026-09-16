Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Rentable Vienna Insurance-Anlage? 16.09.2026 10:03:41

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vienna Insurance-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit Vienna Insurance-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,283 Vienna Insurance-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vienna Insurance-Aktie auf 70,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,73 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 60,73 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance bezifferte sich zuletzt auf 9,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

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