Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Profitable Vienna Insurance-Anlage?
|
25.03.2026 10:04:44
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien feiertags-bedingt kein Handel mit der Vienna Insurance-Aktie statt. Der Schlusskurs der Vienna Insurance-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,66 EUR. Bei einem Vienna Insurance-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 535,906 Vienna Insurance-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.03.2026 auf 60,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 261,52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +222,62 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Vienna Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 7,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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