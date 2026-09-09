ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vienna Insurance gewesen.

Am 09.09.2016 wurde das Vienna Insurance-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vienna Insurance-Anteile an diesem Tag 18,12 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 552,029 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vienna Insurance-Aktie auf 71,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39 580,46 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 295,80 Prozent erhöht.

Der Vienna Insurance-Wert an der Börse wurde auf 9,50 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at