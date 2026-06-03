Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Vienna Insurance-Investition im Blick
|
03.06.2026 10:03:41
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vienna Insurance-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,107 Vienna Insurance-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.06.2026 248,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,40 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 148,05 Prozent erhöht.
Vienna Insurance wurde am Markt mit 7,83 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
17:59
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.06.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|Pluszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
02.06.26
|Handel in Wien: ATX Prime mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Gewinne in Wien: ATX zum Start fester (finanzen.at)
|
01.06.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
01.06.26
|Börse Wien in Rot: ATX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)