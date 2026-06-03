Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Vienna Insurance-Investition im Blick 03.06.2026 10:03:41

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Vienna Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vienna Insurance-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,107 Vienna Insurance-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.06.2026 248,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,40 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 148,05 Prozent erhöht.

Vienna Insurance wurde am Markt mit 7,83 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

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