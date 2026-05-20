Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Rentables Vienna Insurance-Investment? 20.05.2026 10:04:25

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vienna Insurance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vienna Insurance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Vienna Insurance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Vienna Insurance-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,20 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 52,083 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.05.2026 3 385,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65,00 EUR belief. Damit wäre die Investition um 238,54 Prozent gestiegen.

Vienna Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

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