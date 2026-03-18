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Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Langfristige Investition 18.03.2026 10:04:50

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vienna Insurance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vienna Insurance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Vienna Insurance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Vienna Insurance-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23,65 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,283 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 684,99 EUR, da sich der Wert einer Vienna Insurance-Aktie am 17.03.2026 auf 63,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 168,50 Prozent erhöht.

Am Markt war Vienna Insurance jüngst 8,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

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