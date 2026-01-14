Vienna Insurance Aktie

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

Investmentbeispiel 14.01.2026 10:03:57

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Vienna Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vienna Insurance-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 23,70 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,194 Vienna Insurance-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Vienna Insurance-Papiers auf 65,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 746,84 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 174,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance bezifferte sich zuletzt auf 8,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

