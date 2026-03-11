ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

Lohnender Vienna Insurance-Einstieg? 11.03.2026 10:03:51

Vor Jahren in Vienna Insurance eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Vienna Insurance-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 25,80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investierten, hätten nun 3,876 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 253,10 EUR, da sich der Wert einer Vienna Insurance-Aktie am 10.03.2026 auf 65,30 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 153,10 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Vienna Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 8,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

