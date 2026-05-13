Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Vienna Insurance-Anlage
|
13.05.2026 10:04:04
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Vienna Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vienna Insurance-Anteile an diesem Tag 23,25 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Vienna Insurance-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,301 Vienna Insurance-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 290,32 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Papiers am 12.05.2026 auf 67,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 190,32 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 8,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
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