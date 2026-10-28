ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Vienna Insurance-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Vienna Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Vienna Insurance-Papiers betrug an diesem Tag 25,10 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vienna Insurance-Aktie investiert, befänden sich nun 3,984 Vienna Insurance-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 282,07 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Anteils am 27.10.2026 auf 70,80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 182,07 Prozent.

Vienna Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,06 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at