ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 08.11.2013 wurde die Vienna Insurance-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Vienna Insurance-Anteile an diesem Tag bei 38,40 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 26,042 Vienna Insurance-Aktien. Die gehaltenen Vienna Insurance-Aktien wären am 07.11.2023 661,46 EUR wert, da der Schlussstand 25,40 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,85 Prozent verringert.

Am Markt war Vienna Insurance jüngst 6,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at