ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in voestalpine-Aktien gewesen.

Am 19.01.2023 wurde die voestalpine-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen voestalpine-Anteile an diesem Tag bei 28,46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,137 voestalpine-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 1 361,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,76 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 361,91 EUR, was einer positiven Performance von 36,19 Prozent entspricht.

Insgesamt war voestalpine zuletzt 6,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at