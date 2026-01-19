voestalpine Aktie

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

Hochrechnung 19.01.2026 10:04:02

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in voestalpine-Aktien gewesen.

Am 19.01.2023 wurde die voestalpine-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen voestalpine-Anteile an diesem Tag bei 28,46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,137 voestalpine-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 1 361,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,76 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 361,91 EUR, was einer positiven Performance von 36,19 Prozent entspricht.

Insgesamt war voestalpine zuletzt 6,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: voestalpine AG

