voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Hochrechnung
|
19.01.2026 10:04:02
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingebracht
Am 19.01.2023 wurde die voestalpine-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen voestalpine-Anteile an diesem Tag bei 28,46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,137 voestalpine-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 1 361,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,76 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 361,91 EUR, was einer positiven Performance von 36,19 Prozent entspricht.
Insgesamt war voestalpine zuletzt 6,65 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: voestalpine AG
Nachrichten zu voestalpine AG
|
10:04
|ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX legt schlussendlich zu (finanzen.at)