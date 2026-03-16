ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in voestalpine-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem voestalpine-Papier statt. Diesen Tag beendete die voestalpine-Aktie bei 31,46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,179 voestalpine-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 39,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,62 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 25,62 Prozent.

voestalpine war somit zuletzt am Markt 6,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at