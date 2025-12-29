voestalpine Aktie

Frühe Anlage 29.12.2025 10:03:51

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die voestalpine-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die voestalpine-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,41 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hat, hat nun 340,020 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 37,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 682,76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,83 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von voestalpine belief sich jüngst auf 6,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: voestalpine AG

