voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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voestalpine-Investmentbeispiel 07.09.2026 10:04:00

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in voestalpine eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit voestalpine-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das voestalpine-Papier bei 37,72 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,511 voestalpine-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 46,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 238,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,86 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von voestalpine belief sich zuletzt auf 8,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: voestalpine AG

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