voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
02.02.2026 10:04:30
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 02.02.2016 wurde die voestalpine-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,63 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das voestalpine-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,233 voestalpine-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der voestalpine-Aktie auf 40,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,31 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 69,31 Prozent.
Insgesamt war voestalpine zuletzt 6,86 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: voestalpine AG
09:29
30.01.26
30.01.26
30.01.26
29.01.26
29.01.26
28.01.26
28.01.26
Analysen zu voestalpine AG
|23.01.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|12.12.22
|voestalpine Kauf
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.21
|voestalpine Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|06.10.23
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|13.06.23
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.11.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|voestalpine AG
|39,40
|-1,50%