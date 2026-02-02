voestalpine Aktie

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

Lohnendes voestalpine-Investment? 02.02.2026 10:04:30

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in voestalpine-Aktien verdienen können.

Am 02.02.2016 wurde die voestalpine-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,63 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das voestalpine-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,233 voestalpine-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der voestalpine-Aktie auf 40,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,31 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 69,31 Prozent.

Insgesamt war voestalpine zuletzt 6,86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: voestalpine AG

Analysen zu voestalpine AG

23.01.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
19.01.26 voestalpine kaufen Barclays Capital
18.12.25 voestalpine Hold Erste Group Bank
26.11.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
24.11.25 voestalpine kaufen Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 39,40 -1,50% voestalpine AG

