voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Lohnende voestalpine-Investition? 22.06.2026 10:04:20

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in voestalpine-Aktien gewesen.

Am 22.06.2016 wurde das voestalpine-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,87 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die voestalpine-Aktie investierten, hätten nun 313,775 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 711,95 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Anteils am 19.06.2026 auf 43,70 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 37,12 Prozent.

Zuletzt verbuchte voestalpine einen Börsenwert von 7,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: voestalpine AG

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