voestalpine-Investment 16.02.2026 10:03:48

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in voestalpine-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die voestalpine-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das voestalpine-Papier an diesem Tag 34,32 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die voestalpine-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 291,375 voestalpine-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.02.2026 13 059,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,82 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30,59 Prozent.

Zuletzt verbuchte voestalpine einen Börsenwert von 7,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

12.02.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
23.01.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
19.01.26 voestalpine kaufen Barclays Capital
18.12.25 voestalpine Hold Erste Group Bank
26.11.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
