voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Lukratives voestalpine-Investment?
|
08.06.2026 10:04:23
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das voestalpine-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32,56 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hat, hat nun 3,071 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.06.2026 144,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,20 EUR belief. Mit einer Performance von +44,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von voestalpine belief sich zuletzt auf 8,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: voestalpine AG
Nachrichten zu voestalpine AG
|
05.06.26
|Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.06.26
|Freitagshandel in Wien: ATX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse Wien: ATX Prime am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.06.26
|Wiener Börse-Handel So steht der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Optimismus in Wien: So performt der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
05.06.26
|Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX mittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.06.26