ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in voestalpine-Aktien verdienen können.

Das voestalpine-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32,56 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hat, hat nun 3,071 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.06.2026 144,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,20 EUR belief. Mit einer Performance von +44,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von voestalpine belief sich zuletzt auf 8,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at