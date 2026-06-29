voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Langfristige Investition
|
29.06.2026 10:03:53
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 29.06.2025 wurde das voestalpine-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,02 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,163 voestalpine-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 41,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174,27 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +74,27 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von voestalpine belief sich zuletzt auf 7,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: voestalpine AG
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