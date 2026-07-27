ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der voestalpine-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das voestalpine-Papier bei 25,08 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das voestalpine-Papier investiert hätte, hätte er nun 39,872 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.07.2026 auf 44,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 781,50 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78,15 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von voestalpine belief sich jüngst auf 7,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at