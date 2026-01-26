voestalpine Aktie

<
Frühe Anlage 26.01.2026 10:04:21

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in voestalpine-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.01.2021 wurden voestalpine-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,43 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die voestalpine-Aktie investierten, hätten nun 318,167 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.01.2026 12 828,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,32 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,29 Prozent.

voestalpine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: voestalpine AG

23.01.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
19.01.26 voestalpine kaufen Barclays Capital
18.12.25 voestalpine Hold Erste Group Bank
26.11.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
24.11.25 voestalpine kaufen Barclays Capital
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
