voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
26.01.2026 10:04:21
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 26.01.2021 wurden voestalpine-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,43 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die voestalpine-Aktie investierten, hätten nun 318,167 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.01.2026 12 828,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,32 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,29 Prozent.
voestalpine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: voestalpine AG
Analysen zu voestalpine AG
|23.01.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
