voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|voestalpine-Anlage
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18.05.2026 10:04:29
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die voestalpine-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das voestalpine-Papier an diesem Tag 37,30 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,681 voestalpine-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,05 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Papiers am 15.05.2026 auf 44,78 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,05 Prozent.
Am Markt war voestalpine jüngst 7,68 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: voestalpine AG
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