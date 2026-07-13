voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Performance im Blick
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13.07.2026 10:04:05
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 13.07.2021 wurden voestalpine-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 34,76 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 287,687 voestalpine-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 456,85 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Anteils am 10.07.2026 auf 43,30 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 24,57 Prozent vermehrt.
Insgesamt war voestalpine zuletzt 7,42 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: voestalpine AG
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