ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen voestalpine-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden voestalpine-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die voestalpine-Aktie bei 29,54 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die voestalpine-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33,852 voestalpine-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 557,89 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Anteils am 22.05.2026 auf 46,02 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 55,79 Prozent zugenommen.

voestalpine erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at