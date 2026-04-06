voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Profitables voestalpine-Investment?
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06.04.2026 10:03:47
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das voestalpine-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das voestalpine-Papier letztlich bei 20,56 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hat, hat nun 4,864 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 189,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +89,20 Prozent.
Zuletzt verbuchte voestalpine einen Börsenwert von 6,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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