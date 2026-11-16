ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen voestalpine-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das voestalpine-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der voestalpine-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das voestalpine-Papier investiert hätte, befänden sich nun 290,360 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 36,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 615,56 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6,16 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von voestalpine belief sich zuletzt auf 6,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at