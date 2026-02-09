voestalpine Aktie

Langfristige Anlage 09.02.2026 10:04:28

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die voestalpine-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden voestalpine-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,02 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 47,574 voestalpine-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (42,70 EUR), wäre die Investition nun 2 031,40 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 103,14 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte voestalpine einen Börsenwert von 7,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: voestalpine AG

Analysen zu voestalpine AG

23.01.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
19.01.26 voestalpine kaufen Barclays Capital
18.12.25 voestalpine Hold Erste Group Bank
26.11.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
24.11.25 voestalpine kaufen Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 42,58 -0,28% voestalpine AG

