voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Langfristige Anlage
|
09.02.2026 10:04:28
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden voestalpine-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,02 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 47,574 voestalpine-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (42,70 EUR), wäre die Investition nun 2 031,40 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 103,14 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte voestalpine einen Börsenwert von 7,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: voestalpine AG
Nachrichten zu voestalpine AG
|
09:29
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Wien: ATX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Wien: ATX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Wien in Rot: ATX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu voestalpine AG
|23.01.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|23.01.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|23.01.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|17.11.25
|voestalpine Buy
|UBS AG
|12.12.22
|voestalpine Kauf
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.21
|voestalpine Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|06.10.23
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|13.06.23
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.11.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|voestalpine AG
|42,58
|-0,28%