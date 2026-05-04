voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Profitable voestalpine-Anlage? 04.05.2026 10:03:41

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen voestalpine-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das voestalpine-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die voestalpine-Aktie bei 23,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 42,017 voestalpine-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der voestalpine-Aktie auf 43,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 844,54 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 84,45 Prozent erhöht.

Der Marktwert von voestalpine betrug jüngst 7,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: voestalpine AG

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