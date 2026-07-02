ATX-Titel voestalpine-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich voestalpine-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von ATX-Titel voestalpine am 01.07.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,75 EUR je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 25,00 Prozent gestiegen. Somit schüttet voestalpine insgesamt 102,90 Mio. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde die voestalpine-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 14,25 Prozent gekappt.

Dividendenrendite im Blick

Der Dividendenabschlag auf den voestalpine-Titel erfolgt am 02.07.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem voestalpine-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2026 weist die voestalpine-Aktie eine Dividendenrendite von 1,98 Prozent auf. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,67 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren blieb der voestalpine-Aktienkurs im -Handel auf gleichem Niveau. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit Prozent fast genauso entwickelt wie der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von voestalpine

Für 2027 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,12 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,75 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten von voestalpine

Der Börsenwert des ATX-Unternehmens voestalpine beträgt aktuell 7,002 Mrd. EUR. Das voestalpine-KGV beläuft sich aktuell auf 15,27. 2026 setzte voestalpine 15,063 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 2,48 EUR.

Redaktion finanzen.at