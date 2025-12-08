ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wienerberger-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Wienerberger-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,08 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 585,480 Wienerberger-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 224,82 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 05.12.2025 auf 29,42 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72,25 Prozent angezogen.

Der Wienerberger-Wert an der Börse wurde auf 3,21 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at