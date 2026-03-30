ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wienerberger-Aktie gebracht.

Am 30.03.2016 wurden Wienerberger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Wienerberger-Papier an diesem Tag 16,92 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Wienerberger-Aktie investiert, befänden sich nun 591,191 Wienerberger-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 408,22 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 27.03.2026 auf 22,68 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,08 Prozent zugenommen.

Alle Wienerberger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at