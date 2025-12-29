ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wienerberger-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Wienerberger-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,08 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 383,436 Wienerberger-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 30,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 526,07 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 15,26 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Wienerberger belief sich zuletzt auf 3,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at