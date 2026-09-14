Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Profitable Wienerberger-Investition?
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14.09.2026 10:03:41
ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wienerberger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Wienerberger-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Wienerberger-Aktie an diesem Tag bei 14,19 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Wienerberger-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 704,970 Wienerberger-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 18,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 830,45 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,30 Prozent angezogen.
Wienerberger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Wienerberger AG
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