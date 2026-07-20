ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wienerberger von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Wienerberger eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Wienerberger-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Wienerberger-Aktie betrug an diesem Tag 12,85 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,782 Wienerberger-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 178,52 EUR, da sich der Wert einer Wienerberger-Aktie am 17.07.2026 auf 22,94 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,52 Prozent zugenommen.

Wienerberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at