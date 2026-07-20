Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Wienerberger-Performance
|
20.07.2026 10:04:24
ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wienerberger von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Wienerberger-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Wienerberger-Aktie betrug an diesem Tag 12,85 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,782 Wienerberger-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 178,52 EUR, da sich der Wert einer Wienerberger-Aktie am 17.07.2026 auf 22,94 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,52 Prozent zugenommen.
Wienerberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Wienerberger AG
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
17.07.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.07.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Handel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.07.26
|Verluste in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)